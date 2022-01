“Non si possono fare affermazioni di principio dicendo che la scuola in presenza è meglio. Perché naturalmente siamo d’accordo, l’abbiamo sempre detto – ha aggiunto Giannelli – ma il punto non è questo. Il punto è che sarebbe stato preferibile rinviare il rientro in presenza di 2 o 3 settimane allo scopo di raggiungere degli obiettivi che non stati ancora raggiunti e così essere abbastanza sicuri di non chiudere più”.

La previsione è di “200 mila classi in dad entro una settimana da oggi”. Lo ha detto a Rainews 24 il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. “Il governo – ha proseguito – ha compiuto una scelta legittima ma io non sono d’accordo”.

