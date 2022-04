Arborea

Nel frattempo il Comune si prepara a rimettere le passerelle sull’arenile

La stagione estiva è alle porte e il Comune di Arborea si prepara alla pulizia delle spiagge e al riordino delle strade del litorale. A oggi, sui marciapiedi del lungomare si possono ancora trovare delle erbe spontanee e le spiagge sono ancora ricoperte di posidonia. «Entro la fine di giugno ci sarà lo smaltimento dei rifiuti e lo spostamento della posidonia»: lo annuncia la sindaca di Arborea, Manuela Pintus.

«Ma non chiamatela pulizia delle spiagge,” precisa la prima cittadina: “la posidonia non si dovrebbe rimuovere perché è un elemento naturale, fondamentale per preservare l’erosione costiera, di cui il golfo di Oristano sta soffrendo. Il Comune la sposterà in alcuni punti della spiaggia, poi la ricollocherà sull’arenile prima della fine dell’estate».

«In generale, quando si sposta la posidonia, si va a modificare l’equilibrio della spiaggia: molta sabbia rischia di perdersi perché trattenuta dalla posidonia», spiega la sindaca.

Lavori che – se fatti troppo presto – potrebbero arrecare maggiori danni all’ambiente. «Lo spostamento non dev’essere fatto in questo periodo, di solito i lavori non si fanno prima della fine di giugno. Quando la spiaggia non è asciutta, se si sposta la posidonia, si porta via ancora più sabbia», conclude Manuela Pintus.

«Ci prepariamo anche a installare nuovamente le passerelle per l’accesso in spiaggia,” dice Davide Rullo, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. “Una si trova alla 26, un’altra alla 28 in prossimità di un chiosco e una terza, sempre alla 28, è a fianco dell’ex colonia».

«Abbiamo rifatto le righe che delimitano alcuni parcheggi per i disabili, erano un po’ sbiadite. Complessivamente sono una decina quelli disponibili lungo le spiagge di Arborea», continua il vicesindaco.

«Sempre per le persone disabili” prosegue Rullo “il Comune offre ogni estate strumenti per l’ingresso in acqua, come una sedia job, che permette di avvicinarsi fino al bagnasciuga. Il servizio di accompagnamento in mare è a cura dei bagnini, che fanno base in prossimità dell’edificio comunale alla 27. Nella stessa postazione è presente un defibrillatore, anch’esso affidato al servizio di salvataggio».

«Garantiamo attraverso finanziamenti regionali, il servizio di salvataggio sarà affidato a una cooperativa del settore, in base alla procedura prevista dalla legge. Funzionerà da inizio luglio a metà agosto, compreso il giorno di Ferragosto. I bagnini avranno a disposizione un gazebo di ombreggiamento, una postazione per la vedetta e un pattino per eventuali salvataggi», spiega il vicesindaco.

«Anche quest’anno i parcheggi saranno gratuiti», fa sapere il vicesindaco. «Cercheremo di confermare il servizio di vigilanza, con i vigili urbani a presidio dell’ordine in spiaggia, in modo tale che i bagnanti rispettino le misure anti-Covid», conclude Davide Rullo.

Per ora lungo il litorale di Arborea hanno aperto solamente l’hotel – ristorante Il canneto, sulla spiaggia della 26, e il Bar28 gestito dalla cooperativa Ar.tu. Chiusi invece gli altri chioschi situati alla 27 e alla 29, compresa l’area camper adiacente alla pineta della 26, gestita dal chiosco Corsaro beach della 27, che durante la stagione estiva ha il compito di accompagnare i camperisti, quando necessario.