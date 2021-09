Oristano

Prosegue intanto la promozione per i turisti con le cartoline e il voucher negli scali sardi

Direttore cercasi per la Fondazione Mont’e Prama. Passi in avanti si attendono già la prossima settimana, quando il Consiglio di amministrazione dell’ente si riunirà per dare il via libera al bando.

“Il 30 settembre”, dichiara il presidente della Fondazione Anthony Muroni, “approveremo il bando finalizzato all’individuazione del direttore della Fondazione”.

Ma non solo. “Nomineremo la commissione giudicatrice che si occuperà di selezionare i migliori candidati. La commissione”, prosegue Muroni, “dovrà poi indicare tre nomi al Cda. Fatte le opportune valutazioni sui profili proposti, il Consiglio di amministrazione nominerà il primo direttore della Fondazione. La speranza è quella di giungere alla nomina già nei primi mesi del 2022. Il 30 settembre il Cda approverà anche i regolamenti standard di cui si dotano fondazioni e musei”.

Nelle scorse settimane, inoltre, gli atenei sardi hanno indicato al Cda i propri rappresentanti nel Consiglio scientifico della Fondazione. L’Università di Sasari ha nominato professor Momo Zucca, l’Università di Cagliari ha invece scelto professor Carlo Lugliè.

La Fondazione Mont’e Prama gestisce l’intero patrimonio storico e archeologico di Cabras. “Nei prossimi mesi l’attività proseguirà spedita su impulso del Cda. Stiamo lavorando a un cartellone di eventi legati alle attività della Fondazione. È bene ricordare che non ci occupiamo soltanto della valorizzazione dei Giganti, ma anche di importanti siti come Tharros”, spiega ancora il presidente Muroni.

Intanto prosegue l’iniziativa promozionale delle cartoline con i Giganti con il progetto regionale Archeologika. Le cartoline hanno inoltre un buono sconto pensato per invogliare i turisti a visitare il museo di Cabras. “Sono ancora in distribuzione negli infopoint degli aeroporti sardi”, dice il presidente della Fondazione Mont’e Prama, “lo saranno fino a esaurimento”. Sono 700.000 le copie stampate e in distribuzione dal mese scorso nell’area arrivi degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. “Tra fine settembre e inizio ottobre”, conclude Muroni, “faremo il punto della situazione e capiremo l’impatto sulle presenze turistiche nei nostri spazi museali”.

Martedì, 21 settembre 2021