Entrano al bar e aggrediscono un cliente: per un anno lontani dai locali pubblici

Sant’Antioco

Provvedimento del questore dopo la denuncia contro due uomini

Per un anno non potranno entrare nei locali pubblici di Sant’Antioco, e nemmeno avvicinarsi troppo: il questore di Cagliari ha firmato un provvedimento D.Ac.Ur. (divieto di accesso alle aree urbane, anche detto daspo urbano) nei confronti di due uomini di Sant’Antioco, di 62 e 30 anni, che erano stati denunciati dai carabinieri dopo un’aggressione in un bar.

La mattina del 9 gennaio il più anziano dei due era entrato nel locale ed aveva minacciato un cliente seduto a un tavolino. Poco dopo era arrivato anche il più giovane, che aveva sferrato un violento schiaffo all’orecchio della stessa persona, mentre l’altro bloccava il malcapitato per i polsi, impedendogli di prendere il cellulare dalla giacca per chiamare aiuto.

La lite era stata interrotta dall’intervento del titolare del locale e poi i carabinieri avevano identificato i due aggressori, trasmettendo una denuncia alla Procura della Repubblica.

Considerato che l’aggressione è accaduta in pieno giorno, in un orario in cui nel locale erano presenti diversi avventori costretti ad assistere all’episodio di violenza, il questore ha ritenuto che ci fosse stato un potenziale pericolo per la tranquillità e l’incolumità pubblica. Perciò, dopo l’istruttoria svolta dalla Divisione polizia anticrimine, è scattato il provvedimento di prevenzione.

Sabato 18 febbraio 2023