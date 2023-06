Entra nella scuola di notte, ruba cibo dalla mensa e poi allaga i locali: arrestato

Cronaca Danni per oltre 20mila euro

Sinnai

Danni per oltre 20mila euro

Durante la notte si è introdotto in una scuola e ha sottratto dai locali della mensa diversi generi alimentari. Oltre a danneggiare le porte della scuola, parte del mobilio e un frigorifero, ha allagato i locali del piano terra e svuotato sul pavimento tutti gli estintori.

Il danno per la scuola – l’Istituto comprensivo numero 2 di via Caravaggio – ammonta a oltre 20.000 euro, fortunatamente è coperto da assicurazione.

Il vandalo è stato fermato fermato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno arrestato per furto aggravato e danneggiamento: le telecamere presenti nell’area della scuola lo avevano ripreso durante l’incursione

Si tratta di un disoccupato di Sinnai, 36 anni, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Dopo le formalità nella caserma di Sinnai, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà oggi in Tribunale a Cagliari.

Martedì, 27 giugno 2023

