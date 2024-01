Entra nella mail, cambia l’iban di una fattura e riceve 6 mila euro: truffatore nigeriano denunciato a Selargius.

Selargius, denunciato per truffa aggravata un trentaseienne nigeriano, residente a Torino. La denuncia al termine di una indagine intrapresa dopo la querela presentata alcuni giorni fa da un 56enne, imprenditore. L’autore del raggiro è riuscito ad entrare nella posta elettronica della ditta selargina e a modificare il codice IBAN indicato in una fattura intestata a un fornitore. All’atto del pagamento della fattura, l’imprenditore truffato ha in questo modo inviato involontariamente un bonifico di oltre 6000 euro all’abile truffatore, salvo rendersi poi conto della truffa nel momento in cui ha ricevuto la sollecitazione del pagamento da parte della ditta fornitrice. I carabinieri sono giunti all’identificazione del nigeriano, andando a verificare chi materialmente avesse la disponibilità del conto corrente nel quale è confluito il denaro.