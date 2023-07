Entra in casa per rubare mentre i proprietari riposano: arrestata a Cagliari

Cagliari, si introducono all’interno di un appartamento ma vengono sorprese dai proprietari. Arrestata una 32enne.

La polizia ha tratto in arresto una donna di 32 anni per il reato di tentato furto in abitazione in concorso con un’altra persona.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nella centralissima Via Dante. A chiedere l’intervento della polizia sono stati due fratelli, proprietari di un appartamento, che erano riusciti a bloccare una donna che si era introdotta all’interno della loro casa.

In realtà le donne erano due e, intorno alle 15,30, pensando che l’appartamento fosse disabitato, si sono introdotte al suo interno ma, dopo aver percorso qualche metro nell’andito, sono state sorprese dai due fratelli che in quel momento stavano riposando. Le due sono subito scappate inseguite dai due uomini e quando hanno raggiunto la strada una è inciampata cadendo a terra, mentre l’altra ha proseguito la fuga facendo perdere le proprie tracce. L’immediato intervento degli agenti ha permesso di porre in arresto la donna.