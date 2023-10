Entra in casa dei genitori nonostante il divieto del giudice, arrestato a Decimomannu.

I carabinieri hanno tratto in arresto ieri a Decimomannu un quarantenne del luogo, disoccupato, ben noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri all’interno dell’abitazione dei genitori dalla quale era stato allontanato in forza di un provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Cagliari. Si tratta di una lunga storia di maltrattamenti nei confronti dei prossimi congiunti di cui si è reso protagonista l’arrestato, che sono stati ricostruiti dei militari dell’Arma. Ne è seguita un’ordinanza che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese che, evidentemente, il destinatario dell’ingiunzione ha ritenuto di non dover rispettare. Si resta ora in attesa di un’ordinanza che disponga l’aggravamento della misura violata. Nel frattempo i carabinieri vigilano sui comportamenti dell’uomo e a tutela della sicurezza delle sue vittime.