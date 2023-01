(ANSA) - SASSARI, 11 GEN - Il baritono e regista sassarese Alberto Gazale è il nuovo direttore artistico dell'Ente Concerti "Marialisa de Carolis" di Sassari. La nomina è stata ufficializzata oggi a Palazzo Ducale dal presidente dell'Ente, Antonello Mattone, alla presenza del sindaco Nanni Campus, dello stesso Gazale, dei consiglieri d'amministrazione dell'Ente Concerti.

Alberto Gazale si è detto "onorato di ricevere questo prestigioso incarico, che assumo con entusiasmo e profondo spirito di servizio. Intendo qualificare il progetto di rilancio del nostro Teatro, in parte avviato dai predecessori, potenziando le attività sinfoniche e cameristiche insieme alle altre iniziative culturali utili alla sua valorizzazione".

Diplomato al Conservatorio di Verona col massimo dei voti, Gazale è uno dei più apprezzati baritoni italiani nel mondo. Si è esibito nei teatri più prestigiosi, dalla Scala di Milano al Bolshoi di Mosca, dalla Staatsoper di Vienna alla Carnegie Hall di New York, dall'Arena di Verona al Liceu di Barcellona. Ha collaborato con grandissimi direttori, tra cui Riccardo Muti, Daniel Oren, Zubin Mehta e Riccardo Chailly.

Ha di recente avviato anche la carriera registica, firmando, tra gli altri titoli, La Bohème al Teatro dello Spasimo di Palermo, Cavalleria rusticana, Prologo Rusticano e Carmina Burana al Teatro greco di Taormina.

È docente di Canto lirico al Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

