Ensemble Cross-Over in concerto al foyer del Lirico Cagliari - Sardegna

Un accostamento di generi musicali per un insolito concerto da camera. "Il flauto nel '900" è il titolo scelto dall' Ensemble Cross-Over, diretto da Filippo Gianfriddo, per il settimo appuntamento, venerdì 8 luglio alle 20.30, con MusicAlFoyer al Teatro Lirico di Cagliari, la rassegna che conduce il pubblico in un viaggio dalla musica barocca al jazz e fino alle nuove composizioni. In scena la flautista Stefania Bandino, Sandro Fontoni al contrabbasso, Davide Mafezzoni e Francesca Ravazzolo alle percussioni, Pierpaolo Strinna, percussioni e batteria, Francesca Pittau al pianoforte.

Affascinante il programma. Si parte con Halil, nocturne per flauto, pianoforte e percussioni di Leonard Bernstein, per poi proseguire con Suite per flauto e Jazz Piano Trio di Claude Bolling. Halil commemora Yadin Tannenbaum, un flautista diciannovenne ucciso nel 1973 mentre combatteva la guerra dello Yom Kippur e, a tal proposito, così scriveva Leonard Bernstein della sua composizione: "È come gran parte della mia musica nella sua lotta tra forze tonali e non. In questo caso avverto quella lotta come implicante guerre e minacce di guerre, il travolgente desiderio di vivere e la consolazione dell'arte, dell'amore e della speranza di pace. È una specie di musica notturna che, dalla sua riga iniziale di 12 toni alla sua cadenza finale ambiguamente diatonica, è un conflitto in corso di immagini notturne: sogni di desiderio, incubi, riposo, insonnia, terrori notturni e sonno stesso, il fratello gemello della morte. Non ho mai conosciuto Yadin Tannenabaum, ma conosco il suo spirito".

Suite per flauto e Jazz Piano Trio di Claude Bolling è stata invece composta su una richiesta iniziale di Jan-Pierre Rampal, uno dei più grandi flautisti del XX secolo. Chiedeva che questa composizione fosse "classica" per il suo flauto e "jazz" per il pianoforte, considerato il suo interesse per questo genere.

Nasce quindi questa Suite che entra a far parte di quel genere musicale detto Cross-Over Music, che fonde diversi linguaggi musicali, dal momento che la composizione è un punto di incontro fra barocco e swing.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna