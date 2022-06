Enrico Piu, prime gare soddisfacenti per il pilota Sardo

Soddisfazione è il termine esatto per descrivere le prime tre gare di questa stagione 2022 per il giovane Sardo Enrico Piu. Il pilota di Ittiri, impegnato in questa stagione nel Campionato Regionale Slalom Sardegna, ha fornito delle prestazioni importanti confermando ancora una volta le buone doti di cui è in possesso. Negli anni si è semp





re contraddistinto per il sapersi adattare ad ogni disciplina, dagli slalom alla salita fino ad arrivare a qualche uscita nei rally di zona. Anche in questa annata il pilota di Sassari è allo start con la sua Formula Gloria, che si colloca tra le E2SS 1150.La stagione di Piu è partita al 5⁰ Slalom Città di Loceri ad inizio maggio, dove la gara era valida anche per il Campionato Italiano Slalom. In quel caso Enrico Piu non ha sfigurato, trovando un quarto posto assoluto in mezzo ai tanti driver esperti del CIS e andando a vincere classe e gruppo di appartenenza.

Quasi un mese dopo al 13⁰ Slalom Gusana – Gavoi in provincia di Nuoro, Piu ha sfoderato una prestazione eccelsa, trovando la vittoria della gara con un passo importante già dalla prima manche.

Due settimane dopo e precisamente il 12 Giugno al 23⁰ Slalom Seredda – Ittiri, è arrivato un secondo posto assoluto sfiorando per un nulla la vittoria nella gara di casa.

Queste prime tre gare gli hanno permesso di diventare leader di campionato nella classifica regionale. Una bella spinta motivazionale, che gli permetterà di arrivare concentrato per la prossima sfida che sarà nel fine settimana del 10 Luglio al 20⁰ Slalom Città di Osilo, che si svolgerà in provincia di Sassari e che nel 2018 regalò la prima vittoria in carriera a Piu.

Come sempre Enrico Piu ci tiene a ringraziare chi crede in lui: “Sono veramente soddisfatto dei progressi che abbiamo fatto anche quest’anno considerando tanti fattori. Ovviamente questi risultati non potrebbero arrivare senza delle realtà che credono in me e ci tengo a menzionare i partner come AZ Ricambi, Agriturismo Su Recreu, Athena.it, Da.Ma. Di Daniele Manca, Spiga Trasporti, Sercad Impresa Edile, Allevamento D&D, Leonardo Cossu Impianti Elettrici e Autocarrozzeria Cadau. Tutte realtà che mi gratificano perchè hanno dimostrato di credere in me, soprattutto in periodi duri come questo e ora tocca a me ripagare la loro fiducia.”

Foto: Michele Moro