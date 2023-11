Ennesimo guasto alla linea internet, da Bosa petizione online al presidente della Regione

Bosa

I cavi della fibra ottica danneggiati spesso dagli scavi lungo le strade



Crescono a Bosa e in Planargia i disagi per le continue interruzioni dei collegamenti telefonici e internet: dopo la denuncia del sindaco di Bosa, Pier Franco Casula, con la richiesta di un intervento celere per la messa in sicurezza dei cavi, ora alcuni cittadini esasperati hanno lanciato una petizione online.

L’appello sulla piattaforma change.org è stato pubblicato il 17 novembre ed è indirizzato al presidente della Regione, Christian Solinas. “Nel nord-ovest della Sardegna, capita spesso di restare isolati nell’Isola. Nell’era della digitalizzazione, nella quale l’uso della connessione internet è indispensabile per l’accesso a servizi come quelli sanitari, il lavoro in smartworking e il collegamento con il resto del mondo”, scrive la bosana Elisabetta Ladu, promotrice della petizione, “è vergognoso che i cavi della fibra non siano messi in sicurezza e siano stati installati nelle cunette”.

Il problema si ripete da tempo, tanto che il mese scorso lo stesso primo cittadino Pier Franco Casula aveva denunciato quanto superficialmente corressero i cavi rispetto al manto stradale, spesso oggetto di interventi da parte dell’ANAS, chiedendo all’azienda Infratel Italia il rispristino immediato delle infrastrutture.

Il 17 novembre si è registrato l’ennesimo guasto.“Ogni 20 giorni qui si ferma tutto, perché internet è necessario per qualsiasi cosa: dall’accesso agli esiti degli esami ospedalieri e alle ricette dematerializzate, la consultazione del fascicolo sanitario, fare acquisti, pagare bollette… e lavorare!”, continua la promotrice dell’appello. “Abbiamo tutti diritto di accedere a un servizio che oltretutto paghiamo!”.

I cittadini sono esasperati. “Ormai non si contano più le volte in cui, anche per più di una settimana, siamo rimasti senza rete”, conclude Elisabetta Ladu. “Dobbiamo far sentire la nostra voce a chi ha il potere di intervenire su questo disservizio che ci fa tornare indietro di trenta anni! Firmate e condividete!”.

La petizione è disponibile a questo link .