Ennesimo femminicidio, uccisa dal marito dal quale si stava separando

Ennesimo inaccettabile femminicidio, avvenuto ieri sera a Castelfiorentino. Una giovane donna di 35 anni, Klodiana Vefa, è stata uccisa ieri sera dal marito, dal quale si stava separando. La donna, madre di due figli di 17 e 14 anni, è stata raggiunta in strada da 3 colpi d’arma da fuoco mentre si trovava poco distante dal ristorante nel quale lavorava. Il marito l’aspettava su una panchina. Poi è scoppiata l’ennesima lite furibonda, fino alla tragedia.

Klodiana era di origine albanese e ormai non viveva più insieme a suo marito, col quale stava portando avanti una separazione molto conflittuale in Albania. Le forze dell’ordine stanno scandagliando a fondo la zona per trovare l’uomo, di cui si sono perse le tracce da ieri sera. Un’amica della vittima ha raccontato a La Presse che tutti sapevano che fosse un uomo violento e che questo era il motivo alla base della separazione tra i due.