Ennesimo femminicidio, strangola la moglie e tenta il suicidio

Ennesimo femminicidio in Italia. Un uomo di 70 anni ha strangolato e ucciso la moglie, in via Montefeltro, nel quartiere Poderino a Fano. L’uomo ha poi tentato di togliersi la vita ingerendo dei barbiturici. Il delitto, avvenuto ieri sera intorno alle 21, è stato scoperto da uno dei figli della coppia che attendeva i genitori a cena e non vedendoli arrivare, è andato a cercarli. L’uomo è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è al momento ricoverato in ospedale. Da quanto si è appreso, la moglie, Rita Talamelli, 66 anni, era malata da tempo.

Quando è entrato in casa dei genitori, il figlio li ha trovati in camera da letto, lei distesa e senza vita e lui, Angelo Sfuggiti, 70 anni, poco distante, rantolante per l’effetto di una dose di barbiturici che aveva ingerito. È stato ricoverato in ospedale a Fano e non sarebbe in pericolo di vita.