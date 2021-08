Ennesimo abbandono a Cagliari, Maria: “Golia cerca casa, aiutatemi a trovargli una famiglia”

Sono Golia, sono stato abbandonato alcune settimane fa in un posto per me sconosciuto. Per la paura mi sono nascosto su una pianta spinosa, fitta di rami e inaccessibile all’uomo. Ho pianto tanto, per la separazione dalla mia mamma, per la paura, la fame e la sete. Ero proprio disperato. Chi mi ha sentito, visto che mi rifiutato di scendere, mi ha lasciato da mangiare e bere tra i rami. Avevo troppa paura per fidarmi di nuovo e farmi prendere e così mi sono arrangiato a sopravvivere tenendomi a distanza di sicurezza e con una via di fuga sempre pronta.

Ora però va meglio. Sono sceso e ho scoperto che le coccole e le pappe buone mi piacciono tanto.

Sono tutto nero con una medaglietta bianca sul petto, allegro e fusacchione.

Tra poco verrò portato dal veterinario (non so chi sia) per essere visitato e scoprire di che sesso sono.

Qualcuno avrebbe un posticino e vorrebbe prendersi cura di me per sempre?

Info qui sul diario di Maria Baglioni, o su whatsapp 3467163408.

