Energia: provincia di Nuoro prima in Italia per consumi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 NOV - La provincia di Nuoro in cima alla classifica nazionale dei consumi di corrente elettrica. La maglia nera è la conseguenza dei circa 3.579 kWh annui di luce consumati, in media, da una famiglia. Per una famiglia in regime di maggior tutela queste cifre si traducono in una spesa annua di 2.260 euro.

È il risultato delle studio dell'Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it.

La Sardegna è considerata dal report una delle regioni più energivore. Sul podio anche la provincia di Cagliari, al terzo posto: consumi annui pari a 3.487 kWh per famiglia che si traducono in 2.203 euro spesi in regime di maggior tutela.

Lo studio è stato effettuato a ottobre. Male anche Carbonia Iglesias, al quarto posto con una spesa annua di 2.177 euro. E in sesta posizione c'è l'Ogliastra con visto che arrivano a 2.103 euro. Olbia Tempio è ventitreesima, mentre quattro posti sotto c'è Oristano.

La provincia che consuma di meno è quella di Sassari con una spesa di 1472 euro annui. Per tutti vale il consiglio degli esperti: per le famiglie italiane, il passaggio al più economico prezzo di mercato può garantire un risparmio annuo di oltre 300 euro. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna