Alberto Frau guiderà invece la Fistel Cisl

Sarà Gianmichele Uda (53 anni) a guidare il sindacato Cisl Reti Sardegna, l’organizzazione di categoria che riunisce i lavoratori delle aziende del settore elettrico, dell’informazione e delle telecomunicazioni.

Uda è stato eletto segretario del sindacato nei giorni scorsi, in occasione del primo congresso regionale, unitamente alla segreteria di cui fanno parte Giorgio Calaresu e Giuseppina Piu. Alberto Frau, sindacalista di vasta esperienza, guiderà invece la Fistel sarda.

“Dobbiamo da oggi preoccuparci non solamente di gestire vertenze sempre più specifiche riguardanti questo settore”, dichiara Gianmichele Uda, “ma anche essere presenti per la formazione e l’orientamento dei lavoratori verso i nuovi mestieri che il mercato del lavoro nel settore energetico, delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle reti intelligenti richiederà nel futuro. Formazione e orientamento rappresentano il mezzo attraverso il quale aziende e organizzazioni sindacali potranno perseguire insieme l’obiettivo di non lasciare nessun lavoratore a terra, cogliendo tutte le opportunità che il cambiamento può generare. Studi recenti dicono che molti dei mestieri che saranno richiesti nel prossimo decennio dal settore delle reti oggi non esistono”.

Un accenno anche alla qualità dei servizi, in un settore strategico: “La certezza di una buona qualità di connessione equivale oggi alla garanzia di un diritto di cittadinanza”, ha detto il sindacalista.

“È necessaria, direi obbligatoria”, ha aggiunto Gavino Carta al congresso Cisl Reti, “un’analisi approfondita e una seria discussione sul tema della transizione energetica e ambientale, delle sue potenzialità in termini di sviluppo, ma anche delle sue ricadute sulle imprese, sui consumatori e quindi sui lavoratori e le loro famiglie”.

“La situazione dalla quale partiamo non è rosea. La Sardegna risulta essere tra le ultime regioni in Italia per quanto riguarda le infrastrutture digitali. Secondo i dati Eurostat nella nostra isola”, dichiara Uda, “la connessione veloce riuscirebbe a raggiungere circa l’84 per cento degli abitanti, al di sotto della media europea. Per quanto riguarda invece la fibra ottica, al momento risultano connesse appena 184 mila unità immobiliari. Gli investimenti sulle reti e sulle infrastrutture digitali della Sardegna, e più in generale del Sud Italia, rappresentano il volano di sviluppo e il ponte attraverso il quale è possibile accorciare la distanza fra il Mezzogiorno e il resto del Paese”.

Alberto Frau guiderà la Fistel Cisl regionale, dopo una militanza sindacale iniziata da rappresentate RSU, quindi coordinatore regionale Cisl della TIM e coordinatore Fistel Cagliari.