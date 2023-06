Energia dall’acqua del mare e produzione di idrogeno verde: svolta green a Sarroch

Enel accelera. Sarà presto realtà l’impianto di sviluppo di idrogeno verde che nascerà a Sarroch. Depositati gli ultimi documenti negli uffici dell’assessorato regionale all’Ambiente. Il progetto è di SardHy Green Hydrogen, società nata dal piano congiunto di Enel Green Power e Saras, ed è tra i beneficiari italiani dei 5,2 miliardi di euro di sovvenzioni pubbliche approvate dalla Commissione Europea nell’ambito di IPCEI Hy2Use, per supportare la ricerca e l’innovazione e la prima applicazione industriale dell’idrogeno.

Frutto del protocollo d’intesa siglato dalle due società a febbraio 2021, l’iniziativa prevede l’installazione da parte di SardHy Green Hydrogen di un elettrolizzatore da 20 MW nel sito industriale di Sarroch, in grado di produrre idrogeno e ossigeno a partire da acqua di mare, precedentemente demineralizzata.

L’impianto, alimentato esclusivamente da energia rinnovabile di Enel Green Power sarà destinato a produrre idrogeno verde diretto alla raffineria di Saras con lo scopo di ridurre l’impatto del carbone sui processi di raffinazione e verrà realizzato in un’area dismessa della raffineria Sarlux di estensione pari a 6 mila e 80 m2, libera da impianti e manufatti e che fino a poco tempo fa ospitava il Bacino di Contenimento del Serbatoio ST-1, ora smantellato completamente. Si articola principalmente in due fabbricati: l’edificio A conterrà la sala di controllo, i locali sanitari, la cabina LV-MV e le baie dei trasformatori. Mentre l’edificio B/C conterrà nella parte B l’elettrolizzatore e il raddrizzatore, nella parte C il sistema di purificazione dell’idrogeno e il sistema di purificazione e compressione dell’ossigeno.

“La transizione energetica”, aveva dichiarato in occasione del finanziamento del progetto Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power, “abbraccia tutti gli ambiti produttivi, e in questo senso l’idrogeno verde riveste un ruolo centrale nel processo di decarbonizzazione di settori industriali energivori dove l’idrogeno è usato come materia prima o per la produzione di calore ad alta temperatura, in cui l’abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso l’elettrificazione non è possibile o è più complesso. Affinché l’uso dell’idrogeno verde diventi sempre più diffuso bisogna lavorare su tecnologia e innovazione: proprio il motivo per cui abbiamo avviato la collaborazione con un partner come Saras”.

I benefici. A livello locale, il progetto rafforzerà la competitività della realtà industriale di Sarroch, perché si tratta infatti di un’attività innovativa rispetto a quelle esistenti in Sardegna e che potrebbe quindi fare da apri-fila a una serie di interventi simili, dando avvio in questo modo ad un’espansione di questa tecnologia che è al momento notoriamente in crescita e di grande interesse in molteplici settori.

Ma, secondo il progetto, i benefici ambientali sono sicuramente quelli che hanno maggior rilevanza. L’impianto permetterà la produzione di idrogeno da acqua di mare, trattata e demineralizzata, mediante elettrolisi, consumando energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Accanto all’idrogeno verrà prodotto anche l’ossigeno. Entrambi i gas vengono al momento prodotti a partire da fonti fossili e sfruttando energia prodotta convenzionalmente, quindi la produzione di questi mediante idrolisi permetterebbe di ridurre la quota di origine fossile.

Prevista la riduzione delle emissioni di gas serra associate all’utilizzo di idrocarburi per la produzione di idrogeno e ossigeno e per la produzione di energia elettrica utilizzata attualmente.

La lotta ai mutamenti climatici. Il progetto partecipa al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi mondiali ed europei di decarbonizzazione, volti a contrastare i cambiamenti climatici, che hanno comportato anche per l’Italia l’avvio di un processo complesso, mirato a sostituire l’attuale mix energetico incentrato sui combustibili fossili con uno a basse o a zero emissioni di carbonio, in un percorso di transizione energetica, orami ineludibile per raggiungere gli obiettivi di contenimento della crescita della temperatura globale.

L’Unione Europea ha presentato nel dicembre 2019 il suo Green Deal che punta a realizzare un’economia neutrale sotto il profilo climatico entro il 2050, con l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 con interventi in tutti i settori economici, dalla produzione di energia, ai trasporti, dal riscaldamento/raffreddamento degli edifici, ai processi manufatturieri e alle industrie pesanti. Uno tra gli obbiettivi principali è quello di decarbonizzare il mix energetico, puntando in massima parte sulle rinnovabili, con l’obbiettivo di ridurre le emissioni di gas serra per il 2030 ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.