Energia: Confcommercio, con rincari posti lavoro a rischio - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 01 SET - Un incontro tra il prefetto Luca Rotondi ed una delegazione di imprenditori delle Confcommercio Nuoro Ogliastra accompagnati dal presidente Agostino Cicalò, la vice presidente Nadia Secchi ed il direttore Gian Luca Deriu, sul tema del caro bollette. L'incontro segue all'iniziativa lanciata pochi giorni fa, da Confcommercio, Bollette in Vetrina.

Gli imprenditori presenti, che sono arrivati da tutte le parti del territorio, Ogliastra, Marghine, Planargia, Baronia ed in rappresentanza di settori del terziario ed artigianato, hanno espresso le loro preoccupazioni sugli effetti che, il rincaro senza limiti dell'energia elettrica, sta provocando.

In particolare, sono stati analizzati gli effetti negativi del fenomeno sull'equilibrio economico-patrimoniale delle imprese e, soprattutto, sul timore che in autunno possano esserci dei ridimensionamenti sul personale occupato sino ad arrivare alla chiusura di molte imprese.

Non è stato trascurato poi l'aspetto del calo dei consumi che già ora in termini di volumi di acquisto, si sta verificando e andrà ad accentuarsi ad iniziare già nei prossimi mesi.

Gli imprenditori hanno accompagnato le loro argomentazioni con copie delle loro bollette elettriche dove spiccavano aumenti di oltre il 300% per tante aziende, ed un documento che riporta le proposte fatte dalla Confcommercio nazionale per provare ad attenuare questo fenomeno da attuare con urgenza. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna