(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - "Il caro bollette mette a rischio anche i servizi primari dei Comuni della Sardegna". È quanto stanno denunciando da tempo i sindaci soprattutto dei medi e piccoli Comuni, costretti a sottoporre a tagli notevoli e a ridimensionare non solo l'illuminazione pubblica nelle strade e nelle piazze ma anche l'erogazione di servizi fondamentali nelle scuole e nei servizi sociali.

Di fronte a questo allarme l'Asel Sardegna,, con il presidente Rodolfo Cancedda ha chiesto al governatore Christian Solinas la convocazione urgente della conferenza permanente Regione-Enti Locali "per affrontare il tema degli aiuti finanziari a tutti i Comuni sardi e per dare risposte ai bisogni dei cittadini in ordine ai problemi della sicurezza pubblica e di garanzia nell'erogazione dei servizi primari, specie alle categorie più fragili e bisognose di assistenza certa".

"Già nei primi mesi di quest'anno, quando il fenomeno si è manifestato - dice Cancedda - come associazione avevamo denunciato il problema, ma la soluzione adottata con la legge cosiddetta Omnibus si è manifesta non adeguata e non risolutiva.

Con la prossima legge di bilancio o la Omnibus bi" occorre dare una risposta certa e definitiva ai bisogni reali delle nostre Comunità - ribadisce Cancedda - Per queste ragioni abbiamo scelto la strada di chiedere la convocazione straordinaria e urgente della conferenza, visti i ritardi nell'affrontare i problemi, non a chiacchiere ma con i fatti". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna