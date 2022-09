Energia:Cingolani,per aziende ad alto consumo a 210 euro/mwh - Sardegna

Boccata d'ossigeno per le aziende energivore con la firma del ministro Cingolani del decreto attuativo sull'Energy Release. Un provvedimento atteso in particolare dalle aziende di Sardegna e Sicilia. Nel Sulcis, infatti la Portovesme srl ha annunciato lo stop per quasi il 90% delle attività.

"Ho firmato il decreto ministeriale Energy Release - ha detto il ministro durante la conferenza stampa al termine del Cdm - che dedica 18 TWh, con la mediazione del Gse, alle categorie industriali interrompibili energivori e Isole ad un prezzo controllato che, anticipo, sarà di 210 euro a MWh quando ad oggi il prezzo, che varia, è circa sui 450 euro a Mwh, quindi è meno della metà. Questo sarà assegnato con aste in collaborazione col Gse e speriamo possa alleviare il costo della bolletta degli energivori. La commissione Ue - ha aggiunto - si è pronunciata su un costo di 180 euro a MWh per le rinnovabili e saremo pronti ad adeguarci ad un prezzo più basso: noi abbiamo fatto il possibile, ma il percorso mi sembra già intrapreso".



Fonte: Ansa Sardegna