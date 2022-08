Energia: bollette in vetrine bar e ristoranti con i rincari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Fatture di gas ed energia di qualche tempo fa e dell'ultimo mese ben visibili nei bar e ristoranti di Cagliari per spiegare ai clienti perché stanno aumentando i prezzi. Anche Fipe Confcommercio Sud Sardegna sposa l'iniziativa nazionale "Bollette in vetrina". Solo a Cagliari, aderiranno almeno 20 esercizi commerciali.

"Tutti devono conoscere la situazione reale - spiega Emanuele Frongia, presidente dell'associazione - Il caro energia sta assumendo il profilo di una vera emergenza con costi che nel giro di un anno sono triplicati e con prospettive di ulteriore peggioramento, le misure del Governo non sono sufficienti e siamo in attesa di una risposta per avere il potenziamento dei crediti".

Una situazione pericolosa: "Non è da escludere che nei prossimi mesi la spinta inflattiva si trasferisca in modo significativo anche sui listini di bar e ristoranti dopo mesi di relativa moderazione", precisa il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. "Chi oggi ha deciso di aumentare i prezzi, l'ha fatto per non abbassare le serrande tra non molto, continuando a garantire un servizio e livelli occupazionali", conclude. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna