Cagliari

L’allarme di Confartigianato Imprese: “Si rischiano lockdown energetico e chiusure, solo poche settimane per agire”

Rispetto all’anno precedente, una legnata da 425 milioni di euro in più. È quanto hanno dovuto pagare per l’energia elettrica le micro e piccole imprese della Sardegna da settembre 2021 a oggi. I settori più colpiti sono quelli di vetro, ceramica, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma e plastica e alimentare.

Lo evidenzia una analisi sull’impatto della crisi energetica e dell’impennata dei prezzi del gas sulle attività produttive realizzata dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna.

“La situazione è insostenibile e il tempo di agire è di poche settimane. Le nostre aziende rischiano il lockdown energetico e molti imprenditori pensano alla chiusura”. Lancia l’allarme la presidente di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai: “Servono interventi immediati e altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell’energia sotto controllo e scongiurare un’ecatombe di imprese e una crisi senza precedenti”.

Il rincaro dell’energia elettrica è un impatto senza precedenti sulle piccole attività produttive isolane, che rischia di ingigantirsi ulteriormente se nei prossimi quattro mesi i prezzi dell’elettricità non diminuiranno: i maggiori costi per i piccoli imprenditori, infatti, potrebbero salire nel 2022 fino a 850 milioni di euro in più rispetto al 2021.

Secondo la presidente Lai “vanno subito confermate e potenziate le misure già attuate da questo Governo: azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, proroga del credito d’imposta sui costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e non gasivore”.

“Inoltre va fissato un tetto europeo al prezzo del gas”, continua la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, “e va recuperato il gettito calcolato sugli extraprofitti, per non aggravare la situazione del bilancio pubblico. Serve un gesto di responsabilità e solidarietà delle imprese energetiche a salvaguardia dell’intero sistema produttivo nazionale”.

“Vanno anche sostenuti gli investimenti in energie rinnovabili e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento”, rimarca Lai, “in particolare per creare Comunità energetiche e per incrementare l’autoproduzione”.

A livello nazionale, la rilevazione mette in evidenza come gli aumenti del prezzo dell’energia per le piccole aziende – con consumi fino a 2000 MWh – si traduca in un maggiore costo, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 21,1 miliardi di euro rispetto ai dodici mesi precedenti, pari al 5,4% del valore aggiunto creato dalle MPI.

A livello territoriale, sono nove le regioni in cui il boom dei costi dell’elettricità per le MPI supera il miliardo di euro. I maggiori oneri, 4,3 miliardi, li hanno subiti gli imprenditori della Lombardia, seguiti da quelli del Veneto con 2,1 miliardi e dell’Emilia-Romagna (1,9 miliardi).

Secondo l’analisi, in Italia la velocità di crescita dei prezzi al consumo dell’energia elettrica è decisamente più elevata rispetto a quanto avviene nell’Unione Europea: a luglio 2022, infatti, nel nostro paese il prezzo dell’elettricità è cresciuto dell’85,3% rispetto dodici mesi prima, a fronte del +35,4% della media dell’Eurozona e, in particolare, del +18,1% della Germania e del +8,2% della Francia.

“Il tema energia deve diventare priorità per il Governo in carica, in campagna elettorale e nell’agenda del nuovo Governo”, conclude Maria Amelia Lai. “Da quest’ultimo ci attendiamo la riforma della tassazione dell’energia che oggi tocca il 51% della bolletta e che penalizza con maggiori oneri proprio le piccole imprese che consumano meno, in barba al principio chi inquina paga”.

Mercoledì, 31 agosto 2022