Energia, addio al mercato tutelato per imprese, partite iva e condomini: webinar di Adiconsum

Cagliari

L’associazione denuncia la mancanza di informazioni e diffonde consigli utili

Dal 1° aprile è finito il mercato tutelato dell’energia per 2 milioni di utenze non domestiche. Lo ricorda Adiconsum Sardegna che denuncia: “È mancata l’informazione e si rischia il caos”.

Per questo motivo l’associazione consumatori ha organizzato per lunedì prossimo, 29 maggio, con inizio alle 18, un webinar in diretta Facebook.

“Servirà a guidare le imprese, le partite iva, i professionisti, i condomìni e le associazioni, nel passaggio dal mercato di tutela alla fornitura mediante il servizio di tutele graduali (STG), svolto da A2A nell’ambito territoriale della Sardegna”, commenta il presidente di Adiconsum Giorgio Vargiu, “per sopperire alla mancanza di adeguata informazione e fornire loro tutte le informazioni necessarie per evitare sorprese e far fronte agli adempimenti”.

“Nel corso del webinar verrà spiegato Cosa è il Servizio a Tutele Graduali (STG), quali utenti riguarda, perché A2A è subentrata nella gestione del servizio, quali sono le condizioni contrattuali e le tariffe applicate da A2A, cosa cambia rispetto al mercato tutelato (Servizio Elettrico Nazionale) e come affrontare il cambiamento sul fronte degli adempimenti”, precisa Vargiu”.

Interverranno insieme a Giorgio Vargiu, lo speaker e divulgatore Luigi Gabriele e l’energy problem solver Giovanni Riccobono.

Le imprese, le partite iva, i professionisti, i condomìni e le associazioni potranno effettuare domande in attraverso i commenti sulla diretta Facebook (alla pagina: https://www.facebook.com/events/950664565979218?active_tab=about)

L’evento è realizzato in collaborazione con Cittadinanzattiva Sardegna, Confconsumatori Sardegna, Movimento Difesa Del Cittadino Cagliari.