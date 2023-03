Enel X e Gruppo Cellino insieme per transizione energetica - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAR - Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell'ambito della fornitura e dell'efficientamento energetico, e il Gruppo Cellino hanno firmato un accordo che prevede l'efficientamento energetico e il risparmio di oltre 3.100 tonnellate annue di CO2 immessa in atmosfera, progetto assolutamente innovativo nell'elettrificazione dei processi industriali.

L'accordo con Enel X permette consistenti risparmi economici per il Gruppo Cellino - tra i principali in Sardegna nel campo alimentare - grazie all'abbattimento dell'energia consumata per la produzione nei siti di Fette di Sole, Simec, e Pastificio F.lli Cellino tra Santa Giusta e porto industriale di Oristano.

La partnership si inquadra nel percorso avviato con il Gruppo Cellino a maggio 2022 e che, ad oggi, vede la sottoscrizione di quattro progetti di efficientamento energetico: per Fette di Sole Enel X installerà un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 kWp con produzione annuale di circa 536.000 kWh (con 227 tonnellate annue di CO2 risparmiata), una pompa di calore da 316 kW termici, un chiller da 381 kW frigoriferi e un generatore di vapore elettrico di 135 kW termici che permetteranno di risparmiare ulteriori 1.350 tonnellate annue di CO2 grazie alla sostituzione del consumo di combustibile fossile con energia elettrica autoprodotta da fonte rinnovabile.

Gli altri due progetti riguardano il totale rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti e, grazie agli spazi risparmiati, l'installazione di ulteriori due nuove sezioni di Ftv sia sullo stabilimento della Simec (con 1527 kWp e 961 Ton/anno di CO2 risparmiata per una produzione annuale di oltre 2 milioni di kWh) che sullo stabilimento del Pastificio (903 kWp, produzione annuale di circa 1,25 milioni di kWh, 568 Ton/anno di CO2 risparmiata).

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo - afferma il responsabile di Enel X Italia, Augusto Raggi - e allo stesso tempo orgogliosi di poter mettere le nostre competenze e i nostri servizi a disposizione delle imprese sarde per accelerare la transizione energetica grazie all'elettrificazione dei consumi sostituendo le tecnologie che utilizzano combustibili fossili con tecnologie alternative che utilizzano l'elettricità, grazie alle nuove soluzioni per efficientare i processi produttivi delle aziende". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna