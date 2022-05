Enel e Carabinieri di Cagliari insieme contro le truffe - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - L'Arma dei Carabinieri e l'Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio. Questi i temi dell'incontro tra il Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari e Enel, volto a dare attuazione territoriale di quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra Arma e Azienda lo scorso novembre, focalizzato sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile.

È proprio sul territorio che l'accordo avrà la sua piena operatività grazie al nuovo modello di sicurezza partecipata che permetterà di affrontare congiuntamente le problematiche connesse alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale.

Nel corso dell'incontro è stato approfondito anche il fenomeno delle truffe legate al settore energetico, in particolare il fenomeno fraudolento dell'esistenza di operatori abusivi che si spacciano telefonicamente per agenti di Enel Energia al fine di ottenere l'attenzione dell'interlocutore, per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti.

Al riguardo Enel Energia ha ricordato che i numeri telefonici autorizzati possono essere verificati sul proprio sito e che i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione. "Lo sviluppo di una nuova forma di collaborazione con una prestigiosa istituzione come l'Arma dei Carabinieri - afferma il responsabile Security Affairs & Local Operations di Enel Italia, Luca Moscatello - è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e ci permetterà di garantire maggiore sicurezza alle donne e agli uomini che lavorano in Enel e alle infrastrutture aziendali che garantiscono un servizio essenziale per l'intera Comunità".

"L'Arma dei Carabinieri e l'Enel rafforzano oggi la loro collaborazione, con il comune intento di promuovere la legalità e proteggere l'ambiente", dice il colonnello Cesario Totaro, comandante provinciale dei Carabinieri. (ANSA).



