Emy Scarpa, portacolori sarda all'European Pizza Championship - Sardegna

Dopo il secondo posto ai mondiali di pizza a squadre e sul podio più alto del Memorial "Rodolfo Sorbillo" con la sua "Queen Elizabeth", Emiliana Scarpa è pronta a una nuova competizione. La pizza-chef originaria di Iglesias e che lavora al Sea Flower a Su Siccu, a Cagliari, è pronta a rappresentare l'Italia e in particolare la Sardegna e Cagliari nel primo European Pizza Championship Germany, gara internazionale per pizzaioli in programma ad Amburgo dal 12 al 14 marzo.

Nella sua proposta punterà sulle materie prime della terra. A Cagliari è molto legata anche sul piano sportivo: una delle sue ultime creazioni è la "Mister Ranieri magna gricia". Impegnata anche sul fronte sociale con iniziative benefiche e nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere spiega: "Non è facile emergere in un contesto prettamente maschile come il nostro, ora avrò il piacere di confrontarmi con altri colleghi di rango internazionale. Sfruttando l'occasione anche per promuovere alcuni aspetti sociali e di solidarietà che mi stanno particolarmente a cuore". Uno di questi riguarda la ricerca sulla Sclerosi multipla ed ecco perché ad affiancare Emiliana Scarpa oggi nella visita al Palazzo Civico c'era Sergio Cavoli, dell'Associazione Sclerosi Multipla Sardegna, con il quale la campionessa sta mettendo a punto alcuni progetti per l'immediato futuro. A tifare per Emiliana ci sarà da Napoli anche il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo, figlio di Rodolfo, ideatore della pizza con cornicione morbidissimo ripien

La professionista nell'arte della pizza e lievitati ha ricevuto in municipio anche gli auguri di Edoardo Tocco, presidente del Consiglio Comunale. "Per noi è un vero piacere - ha commentato Edoardo Tocco - sapere di avere una portacolori così brava. Si è già aggiudicata alcuni prestigiosi riconoscimenti in campo nazionale e ora avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore anche in Europa. A nome di tutta l'amministrazione guidata da Paolo Truzzu le faccio i migliori in bocca al lupo per questa avventura".

Fonte: Ansa Sardegna