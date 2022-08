Emy Scarpa, ambasciatrice nel mondo della pizza di Cagliari - Sardegna

Emiliana Scarpa è ambasciatrice dell'arte della pizza made in Cagliari nel mondo. Il riconoscimento è giunto per lei da parte dell'assessorato comunale alle attività produttive guidato da Alessandro Sorgia e dalla presidente della commissione alle pari opportunità Stefania Aloi. La targa le è stata consegnata a Marina Piccola alla Festa del Gusto.

Col team del capoluogo sardo ha conquistato lo scorso 9 maggio il secondo posto ai campionati mondiali di pizza a squadre a Palermo. Il 19 settembre a Napoli, concorrerà al Trofeo Memorial Rodolfo Sorbillo, ideato per ricordare il compianto maestro napoletano. "Coi sapori della sua terra e la sua competenza ha portato in alto il nome della città, per noi è motivo di orgoglio", ha detto Alessandro Sorgia.

Emy Scarpa ieri ha ricevuto anche una seconda targa di buon augurio per la competizione che la attende a Napoli. "Sono grata per questo riconoscimento - ha commentato con ANSA la pizza chef del ristorante su chiatta di Su Siccu Sea Flower - ho studiato tanto e cerco sempre di fare il meglio. Nella preparazione delle mie "Yellow Flower", "Bonaccia" o "Regina", per citarne alcune, punto a valorizzare i nostri prodotti con i giusti accostamenti e metto tanta cura a partire dall'impasto".

Anche a Napoli porterà oltre alla bandiera dei "Quattro Mori" lo stemma di Cagliari cucito sulla divisa. "Le rivolgiamo un grande in bocca al lupo con l'augurio di vederla stavolta sul podio più alto", ha auspicato Stefania Aloi.



