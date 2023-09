"Emozioni" e riflessioni nella stagione al teatro di Sinnai - Notizie

Vladimir Luxuria porta in scena, in prima regionale, la vera storia che ha ispirato il brano di De André in "Princesa", spettacolo scritto e diretto da Fabrizio Coniglio. Paola Minaccioni è protagonista in "Stupida Show!".

Sono due tra i 15...

Fonte: Ansa Sardegna