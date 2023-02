Emozioni e grande pubblico a Santu Lussurgiu per la prima giornata di Sa Carrela ‘e nanti

Santu Lussurgiu

Tanti i turisti, anche stranieri, che hanno scelto il centro del Montiferru

Grande affluenza a Santu Lussurgiu per il ritorno di Sa Carrela ‘e nanti, la grande manifestazione tradizionale saltata nel 2021 e nel 2022 a causa della pandemia di Coronavirus. Ieri, per la prima giornata, hanno corso una cinquantina di cavalieri, tutti in coppia.

“Abbiamo registrato tantissime presenze”, ha detto il presidente dell’Associazione Cavalieri Sa Carrela ‘e nanti Diego Deriu, “l’affluenza è stata da record, certamente superiore al 2020. Tantissimi turisti, molti stranieri, hanno scelto di trascorrere la domenica a Santu Lussurgiu. Non ci sono stati incidenti, è andato tutto per il verso giusto”.

Ieri la corsa è terminata intorno alle 17.30. Oggi, alle 15, c’è Su lunisi de sa pudda: i cavalieri dovranno cercare di buttare già con un bastone una finta gallina.

E domani, martedì grasso, sempre alle 15, si replica con le pariglie.

La tre giorni di Sa Carrela ‘e nanti è promossa dall’amministrazione comunale di Santu Lussurgiu e dall’Associazione Cavalieri Sa Carrela ‘e nanti.

