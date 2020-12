“Emozioni di un tempo all’Anfiteatro di Cagliari? Impossibile, Truzzu mente”

“Il bando di gara per il completamento dei lavori di restauro dell’anfiteatro romano non è stato ancora pubblicato, ma già sappiamo che il sindaco mente sapendo di mentire”. L’attacco è di Francesca Ghirra, consigliera comunale dei Progressisti contro il primo cittadino Paolo Truzzu che oggi, annunciando il bando di gara per il restauro della grande arena romana, ha dichiarato si tratta di “un altro piccolo passo per restituire alla città uno dei suoi spazi più suggestivi e tornare a rivivere le emozioni di un tempo”.

La Ghirra non è d’accordo. “Anche questa amministrazione ha stabilito, infatti, che “per l’Anfiteatro si verificherà una modalità di riapertura progressiva, compatibile per le esigenze di conservazione e tutela del bene, con un primo percorso turistico e l’inizio di una reale progettazione sulla possibilità di realizzare spettacoli per 1000/1500 spettatori, nel pieno rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del bene.” (Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022).

Sarà molto difficile “rivivere le emozioni di un tempo”. Sicuramente il nuovo utilizzo sarà più rispettoso del bene archeologico più importante della nostra città e non certo grazie a questa amministrazione”.

