Eminem è stato ritrovato: grazie all’appello di Casteddu Online, la gioia della padrona

Eminem è stato ritrovato. Grazie all’appello lanciato su Casteddu Online, poche ore fa, dalla padrona Lucia Pischedda di Sestu https://www.castedduonline.it/hanno-rubato-il-mio-pitbull-la-vigilia-di-natale-per-favore-aiutatemi-a-trovarlo/ il cucciolo di pitbull è nuovamente tra le braccia dei suoi proprietari.“Lo ha trovato un ragazzo di Pirri, una coppia di genitori, uno dei figli si era già affezionato tantissimo a Eminem. Lo hanno rinvenuto nelle campagne di Sestu, il guidatore si è fermato e il cane è salito subito nell’automobile”. Storia a lieto fine, insomma, l’ipotesi più probabile è che qualcuno, dopo avere tagliato la rete e, forse sottratto il cane, lo abbia poi abbandonato in aperta campagna, altrimenti il cucciolo, trovando il varco nella recinzione recisa, si sia allontanato da casa senza più riuscire a tornare indietro.

