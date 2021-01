Emilio, fierista di Dolianova a Radio Casteddu: “Senza sagre il lavoro è fermo da 10 mesi”

Emilio Pisaniello di Dolianova, 46 anni commerciante, titolare de “Il Girone Americano” vende con la moglie Milena Esposito snack e bevande americane, vive tra fiere e sagre in tutta la Sardegna, è fermo con il lavoro da 10 mesi.A Radio Casteddu racconta: “Con prospettive inesistenti non possiamo lavorare, non abbiamo alcun tipo di sostegno; qualcosa è arrivato, 2200 euro da parte del governo, soldi già spesi solo con l’INPS. Senza contare nient’altro.Abbiamo provato a lavorare anche su internet però il nostro non è un prodotto necessario e di conseguenza se ne può fare a meno e poi ci sono tantissimi venditori on-line”.Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/450968085937015/ e scarica gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline

