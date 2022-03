Tutti gli interessati potranno compilare il modulo presente nel sito istituzionale del comune e inviarlo via email all’ indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Emergenza guerra in Ucraina: ospitalità alle popolazioni rifugiate” e specificando le informazioni contenute nel modulo stesso.

“Raccoglieremo le disponibilità e provvederemo a trasmetterle alla prefettura di Nuoro e ad eventuali enti e autorità preposti, che si occuperanno successivamente di attivare le forme di accoglienza ritenute più opportune e avviare i percorsi di accompagnamento necessari per l’inserimento di queste persone nel nuovo contesto”, spiegano il sindaco, Per Franco Casula, e l’assessora ai Servizi sociali, Maura Marongiu.

Fonte: Link Oristano

