Emergenza sanità nell’Oristanese: molte parole, ma poche soluzioni concrete

Oristano

Incontro in Prefettura: istituito un tavolo tecnico, non mancano le polemiche

Resta una situazione di emergenza nella sanità oristanese e in quella sarda. Pochi medici di base (con tanti pazienti che non hanno il medico di famiglia); pochi specialisti nelle strutture pubbliche (e si deve ricorrere a quelle private a pagamento); pochi medici ospedalieri (con presidi in affanno, reparti in grande difficoltà, operazioni rinviate sine die); difficoltà anche nell’effettuazione di esami clinici. Problemi che nei giorni scorsi si è cercato di affrontare in un incontro concordato dal prefetto Salvatore Angieri con l’assessore regionale alla sanità Carlo Doria, svoltosi proprio in prefettura e al quale hanno preso parte i vertici dell’Asl e alcuni altri interlocutori tra i quali i rappresentanti dell’Ordine dei medici.

Dopo approfondita disamina, la conclusione è stata quella di dare vita a un cosiddetto tavolo tecnico, come si apprende da una nota ufficiale.

Il comunicato della Prefettura

Il prefetto di Oristano, Dott. Salvatore Angieri, ha coordinato, in Prefettura, alla presenza dell’assessore regionale della Sanità, del direttore della Asl di Oristano, dell’amministratore straordinario della Provincia, del sindaco di Oristano, dei referenti dell’Ares e dell’Areus, dei Comitati dei Distretti Sanitari di Oristano, Ales-Terralba, Ghilarza-Bosa, e del presidente provinciale dell’Ordine dei Medici, un incontro volto a esaminare le principali problematiche della sanità territoriale e valutare le possibili prospettive future.

Nel corso della riunione è emersa la comune volontà di dare risposte concrete alle attese della cittadinanza e, a tal fine, il prefetto ha demandato lo sviluppo degli argomenti trattati a un successivo tavolo tecnico presieduto dal presidente dell’Ordine dei Medici.

—-

Le conculisioni dell’incontro in prefettura non sono piaciute affatto al Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano che ha diffuso una nota piuttosto critica.

Il comunicato del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano ha preso atto dell’esito – obiettivamente deprimente – dell’esito dell’incontro svoltosi lo scorso 31 luglio incontro avvenuto in Prefettura il giorno 31/7 alla presenza del Prefetto dott. Angieri e le varie autorità sanitarie regionali e locali, segnatamente l’assessore regionale alla sanità Doria.

Infatti, come si apprende dal comunicato stampa di detto incontro, la risposta ai gravi e urgenti problemi (più volte denunciati e rappresentati in dettaglio anche per iscritto allo stesso Prefetto dal comitato in occasione dell’incontro avuto con lo stesso), fornita dall’assessore regionale, ai cittadini e pazienti in attesa di cure urgenti all’interno dell’intero territorio oristanese, è l’istituzione di un “tavolo tecnico”, cioè niente di concreto, considerato che, al di là di tale pomposa definizione – foriera solo di perdite di tempo, spostamento in avanti della vera risoluzione delle gravi criticità – non è stata indicata la pur vaga iniziativa specifica e concreta da parte dell’assessore regionale.

Ci si sarebbe atteso, da quest’ultimo, in qualità di rappresentante di una giunta regionale da oltre quattro anni al governo della Regione, l’indicazione di soluzioni concrete agli annosi problemi sanitari della provincia, di cui ne ricordiamo solo alcuni tra i più evidenti, cioè come risolvere: 1) la insostenibile carenza di medici della medicina generale (solo un anno fa erano 14 e attualmente 6, numero destinato a diminuire ulteriormente; 2) il funzionamento del reparto di radiologia solo per i pazienti ricoverati e non anche per quelli esterni, come se questi non fossero parimenti degni di cure mediche; 3) l’assenza di anestesisti per il funzionamento delle sale operatorie dell’ospedale di Oristano, tanto da dover ricorrere all’opera e supporto di anestesisti esterni provenienti da altri ospedali; 4) la carenza cronica di medici del pronto soccorso dello stesso ospedale, attualmente lasciato all’eroica attività di sei dottoresse; 5) le n. 59 sedi carenti di medicina territoriale, con pazienti costretti a lunghe attese per code interminabili presso gli ambulatori Ascot, fruibili una o due volte la settimana e, a volte, solo per la banale prescrizione di un farmaco.

Per tali ragioni, il comitato della salute di Oristano attendeva fiduciosamente, ma evidente sbagliando clamorosamente, risposte concrete dall’incontro dell’assessore alla sanita regionale col Prefetto di Oristano alle dette precise gravi criticità sanitarie non più procrastinabili, ma sopra tutto non eludibili con gli annunciati “tavoli tecnici”, ossia con eleganti formule tecno-amministrative di cui i pazienti, i malati, i cittadini di questa provincia non sanno che farsene. Si tratta di pazienti in attesa di cure e interventi sanitari da molti mesi (come poter avere una visita specialistica per interventi chirurgici; di una radioterapia per patologie tumorali; di assistenza ai piccoli ricoverati (bambini) affetti da tumori, finanche per la rimozione dei cateteri per la somministrazione dei chemioterapici), ai quali il “tavolo tecnico” suona (come dar loro torto) come l’ennesima promessa beffa.

—-

In seguito alle note diffuse sull’incontro tenutosi in prefettura è intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano Antonio Sulis per evidenziare soprattutto che è stato l’Ordine a chiedere il cosiddetto tavolo tecnico, trovando un riscontro positivo da parte dello stesso prefetto Angieri. Il presidente dell’Ordine Sulis, inoltre tiene a ribadire che le soluzioni per superare l’emergenza si potranno trovare col coninvolgimento di tutte le diverse componenti della classe medica locale.

Il comunicato dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano

In merito alla riunione tenutasi in prefettura convocata dal sig. Prefetto, che ringraziamo, si precisa che la proposta del tavolo tecnico è stata fatta dall’Ordine al fine di potersi confrontare sulle tematiche della assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera, ed è stata accolta positivamente sia dal Prefetto che da tutti i rappresentanti istituzionali presenti.

E’ chiaro che una situazione tanto complessa necessita di un coinvolgimento a tutti i livelli: Prefetto, Assessore alla Sanità, Direttore Generale ASL, Direttori di Distretto, Sindacati, Ordine dei Medici.

Per questo motivo al tavolo vi saranno anche le organizzazioni sindacali mediche del territorio e ospedaliere e i colleghi che all’interno dell’Ordine rappresentano la medicina territoriale e ospedaliera

La presenza dei sindacati è indispensabile in quanto a conoscenza delle norme contrattuali nazionali e regionali e per la cognizione approfondita delle tematiche specifiche dei vari settori.

Il tutto è voluto in una ottica di collaborazione affinché si possano cercare e programmare soluzioni alle problematiche sanitarie che purtroppo la pandemia Covid ha aggravato.

Giovedì, 3 agosto 2023