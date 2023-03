Emergenza sanità: l’assessore Doria in assemblea a Samugheo. Impegni rinnovati

Samugheo

Incontro promosso dall’amministrazione comunale, presenti diversi sindaci del territorio

Oltre 200 persone hanno partecipato stamane all’assemblea pubblica sulla sanità promossa a Samugheo dall’amministrazione comunale. All’incontro, che si è tenuto al Murats, hanno partecipato l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria, il direttore generale dell’Asl di Oristano Angelo Serusi e numerosi sindaci arrivati da tanti paesi del Mandrolisai e del Barigadu.

L’assessore Doria ha ribadito la necessità di incentivi economici per i medici che scelgono di operare nelle sedi disagiate. “La carenza di medici di base e guardie mediche sono le grandi criticità dei territori periferici”, ha detto il sindaco di Samugheo Basilio Patta. “Inoltre”, ha proseguito, “è necessario potenziare la medicina specialistica, per evitare il cosiddetto pendolarismo sanitario”.

“Dalla Regione”, ha detto ancora Patta, “sono arrivate importanti rassicurazioni, a partire dall’aumento dei posti disponibili per gli studenti che si iscrivono al corso di laurea di Medicina. Per quanto riguarda gli incentivi per i medici di famiglia, siamo fiduciosi che questo possa avvenire nel giro di breve tempo. I cittadini in questo momento hanno bisogno di risposte, noi abbiamo cercato di dargliele coinvolgendo direttamente l’assessorato della Sanità e l’Asl”.

Stamane a Samugheo era presente anche la sezione locale del Comitato Sos Barbagia Mandrolisai, che ha organizzato una manifestazione per rivendicare il diritto alla salute, in programma per venerdì prossimo, 17 marzo. Nei giorni scorsi era stata annunciata la presenza di oltre un centinaio di trattori che dal Mandrolisai raggiungeranno la sede dell’Asl 5, in via Carducci, a Oristano. “L’amministrazione comunale sarà presente alla manifestazione”, ha commentato il sindaco di Samugheo, “sarà un passaggio importante, perché si deve mantenere viva l’attenzione sulla sanità”.