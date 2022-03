Oristano

Peppino Oppo ha accolto la richiesta e torna al San Martino a dare sostegno alla Pneumologia

Ritorna al lavoro al San Martino il dottor Peppino Oppo, ex primario del reparto di Pneumologia. A richiamarlo in servizio, a circa un anno dal suo pensionamento, è il direttore generale della Asl Angelo Serusi, che, con una delibera emanata nei giorni scorsi, ha previsto l’attribuzione al dottor Oppo di un incarico in regime di libera professione, per un periodo di sei mesi e per 12 ore alla settimana, da distribuire in due giornate.

La direzione della Asl si propone così di contribuire alla ripresa in carico dei “pazienti con insufficienza respiratoria cronica in ossigeno e ventiloterapia”, attualmente particolarmente penalizzati dalla grave carenza di organico della Pneumologia del San Martino.

L’ ossigeno può essere infatti prescritto solo da uno specialista, ma i soli due medici rimasti in servizio non riescono a far fronte a tutte le richieste. Da qui le penose peregrinazioni di questi pazienti verso i presidi di Sassari, Cagliari o Nuoro.

Ma il dottor Oppo dovrà anche contribuire a “dare risposta alle esigenze di controllo periodico dei lavoratori ex-esposti all’amianto”, circa 250 in provincia, tra lavoratori dell’ex Sardit, addetti dell’edilizia e del settore dei trasporti con una accertata e convalidata esposizione al mesotelioma pleurico, la malattia indotta appunto dall’esposizione alla fibra killer. Tutti pazienti che hanno subito la sospensione dei controlli periodici e che ora stanno ricevendo una nuova convocazione a visita.

Da ricordare che a vedersi rinviare le cure sono attualmente quanti soffrono di malattie dell’apparato respiratorio, circa duemila in provincia, dopo che il Cup è arrivato a bloccare le prenotazioni, i cui tempi di attesa hanno superato i sei mesi.

Impossibile per molti di loro anche ottenere una visita urgente o un accertamento come una spirometria o un DLCO, un esame a cui devono spesso ricorrere i pazienti con malattie respiratorie croniche.

I guai per i pazienti pneumologici erano arrivati già ad ottobre quando, a sei mesi dal pensionamento dell’ex primario, la direzione sanitaria del San Martino aveva disposto la cancellazione del reparto di Pneumologia, un servizio di eccellenza con oltre 27 anni di attività, e il trasferimento dei medici rimasti al reparto Medicina. Da allora il già insufficiente organico ha subito un’ulteriore riduzione, con gli inevitabili disagi per l’utenza.

Da ricordare, inoltre, che anche i pazienti affetti da malattie rare fanno riferimento alla Pneumologia del San Martino, a cui da tempo è stato riconosciuto il ruolo di centro prescrittore dei farmaci a loro destinati.

Già cancellate da oltre un anno, invece, le visite domiciliari per i pazienti seguiti dall’Adi. Un’attività mai ripristinata dopo il pensionamento della professionista che, con un rapporto di lavoro a convenzione, si occupava di quest0 importante settore.

Ora la decisione della direzione della Assl di correre ai ripari. Nell’attesa di “una riorganizzazione globale del servizio”, a cui si fa riferimento nella delibera di incarico attribuito all’ex primario, nei giorni scorsi è stato pubblicato anche l’avviso per una selezione di pneumologi da assumere con contratto a tempo determinato. Al momento però non si sa ancora quante sono le candidature arrivate entro il termine fissato del 12 marzo scorso.

Mercoledì, 23 marzo 2022