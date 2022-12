Oristano

Sotto esame i problemi dell’ospedale e delle liste d’attesa

Nuovo intervento del Comitato per il diritto alla salute sull’emergenza sanità.

“Il Comitato per il diritto alla salute”, si legge in una nota, “denuncia da mesi le gravi difficoltà dell’ospedale San Martino, specie dei reparti di Ortopedia e Medicina, agendo, come sempre ha agito, nell’interesse dei pazienti, senza prevaricare chi è preposto all’organizzazione e al buon funzionamento del sistema sanitario pubblico. Quello che facciamo da anni ha il solo scopo di segnalare una situazione che sta precipitando”.

“Ora apprendiamo del decesso di un paziente in attesa di intervento nel reparto Ortopedia e la cui causa meriterebbe ulteriori accertamenti”.

“E dire che l’Ortopedia del San Martino, prima della pandemia e del progressivo impoverimento di personale medico”, si legge ancora nella nota del Comitato per il dirito alla salute, “era una vera eccellenza nel panorama regionale e nazionale, come documentano i dati dell’Agenas, secondo i quali i tempi per gli interventi per le fratture di femore operate entro le 48 ore, come raccomandato, era passato dal 18/22 per cento degli anni 2011, 2012 all’ 80 per cento, con la direzione del reparto affidata al dottor Andrea Ruiu. La migliore performance in Sardegna e tra le migliori in Italia. Dati che rivelano come numerosi pazienti siano stati protetti dalle complicanze tromboemboliche, il cui rischio di morte aumenta con i giorni di attesa dell’intervento. Chi e perchè ha consentito che si arrivasse oggi a questo punto?”.

“Abbiamo intanto appreso del finanziamento di 7 milioni di euro alla sanità privata per l’ abbattimento delle liste di attesa”, prosegue la nota del Comitato per il diritto alla salute. “Si parla di liste di attesa delle branche a visita, e per gli interventi programmati nelle strutture pubbliche cosa si intende fare? E dopo le promesse e gli annunci sulle urgenze negli ospedali, le fratture in attesa anche da 20 giorni, la cura dei tumori, gli screening, la prevenzione, l’ incentivazione del personale sanitario perché rimanga nelle zone periferiche e disagiate, cosa si è fatto e cosa si ha in programma di fare?”.

Venerdì, 9 dicembre 2022