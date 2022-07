“Per questa ragione”, conclude la nota, “chiediamo le dimissioni del presidente Solinas e dell’assessore Nieddu che non hanno voluto trovare che soluzioni tampone, ribaltando continuamente le responsabilità sui governi regionali precedenti o sui pochi sanitari rimasti a lavorare in quel servizio sanitario pubblico che si vuole affossare”.

“Riteniamo”, prosegue il Comitato, “che la situazione sia completamente sfuggita di mano all’organo politico anche in considerazione di quello che si sta verificando nell’ospedale di Nuoro, di Sorgono e di Oristano dove attualmente non sono più disponibili posti letto in varie strutture”.

Un esposto sulla grave situazione emergenziale in cui versa la sanità oristanese, dagli ospedali, ai servizi territoriali, è stato presentato alla procura della repubblica di Oristano e alla procura della Corte dei conti di Cagliari dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano che negli ultimi due anni ha promosso numerose iniziative e azioni di sensibilizzazione su questi temi.

Fonte: Link Oristano

