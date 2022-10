Cagliari

Il capogruppo dei progressisti Agus accusa l’assessore Nieddu e la giunta regionale

Il sistema sanitario regionale della Sardegna “è in grave sofferenza, ma la causa sarebbe legata all’organizzazione dei servizi e della rete ospedaliera e ambulatoriale, e non alla carenza di medici, come ha evidenziato recentemente l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu”. All’assessore Nieddu che dichiara che nell’Isola “non ci sono più medici e infermieri” e che “negli ultimi tre anni e mezzo la Regione ha assunto ormai quasi seimila persone”, replica con un post pubblicato su Facebook il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus che ritiene le affermazioni dell’esponente della Giunta regionale sulla carenza di medici “una mistificazione”.

“La Sardegna – osserva Agus – è la regione italiana con il numero più alto di medici in proporzione alla popolazione residente. Il problema è come sono organizzati (o disorganizzati). La rete ospedaliera, ancora in vigore, è stata totalmente disattesa. La riforma del 2020 ha creato un caos organizzativo senza precedenti. Dopo tre anni e mezzo di legislatura le aziende sanitarie non hanno ancora approvato nemmeno gli atti aziendali e ci si chiede ancora cosa debba fare l’Ares e cosa le Asl. Che c’entra – si chiede il capogruppo dei Progressisti – il numero di medici con questi enormi fallimenti, tutti imputabili alla politica?”.

A Nieddu che dice che sono stati assunti tutti i medici e gli infermieri disponibili in Sardegna, Agus replica che si tratta di “una bugia, visto che le stabilizzazioni sono al palo così come lo sono gli scorrimenti di graduatorie. Non solo: si continua a non capire che oggi l’obiettivo non è solo quello di attirare chi non c’è, ma è anche e soprattutto quello di mantenere in servizio chi c’è. La sottovalutazione di situazioni gravi sta portando medici dipendenti dal Sistema sanitario nazionale a rinunciare all’impiego pubblico preferendo quello nel settore privato, a volte lautamente finanziato dalle casse regionali, come nel caso dei medici in ‘affitto’, pagati meglio e con meno rogne rispetto a quelli tempo indeterminato”.

C’è poi la questione connessa alle liste d’attesa: “Sono infinite – scrive Francesco Agus – perché da tre anni e mezzo sono stati fatti solo interventi spot con esiti pessimi”. E aggiunge, infine, che “il caos delle cure pediatriche, rilevato anche nelle bozze degli atti aziendali – spiega il Progressista -, compilati senza adeguati input politici, è un fatto gravissimo cosi come lo è la sottovalutazione dei problemi dell’ospedale Microcitemico di Cagliari”. (AGI)