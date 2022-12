Oristano

Nasce un coordinamento che dialogherà con le amministrazioni locali

Sono pronti a occupare i Comuni della Sardegna, i Comitati sardi in difesa della salute, in prima linea da tempo nel chiedere soluzioni immediate ed efficaci per superare l’emergenza sanità nella regione. I Comitati lo hanno annunciato questa mattina a Oristano, in occasione della presentazione ufficiale del Coordinamento dei Comitati Sardi per la Sanità Pubblica da parte dei tre portavoce Alessandro Rosas (per la provincia di Oristano), Mariangela Barca (per il Nuorese) e Giancarlo Nonis (per il Sud dell’Isola).

“Riteniamo che le azioni debbano essere più eclatanti. Intendiamo mobilitare tutte le comunità”, ha precisato Mariangela Barca, “cercheremo di far riunire i consigli comunali in assemblee straordinarie per l’approvazione di un documento proposto da noi e poi occuperemo i comuni”.

“Subito dopo le festività sarà realizzato un documento che verrà diffuso e reso disponibile a tutte le cittadine e i cittadini sardi, con lo scopo di essere sottoscritto, fisicamente e online, da quante persone possibile”, hanno spiegato i portavoce.

Scopo delle azioni del Coordinamento sarà quello di “rendere forti e tangibili le istanze principali di donne e uomini, minori e anziani che in solitudine urlano le stesse parole a una politica sorda o che non vuol sentire. Le voci dei comuni”.

“Ci metteremo in contatto con tutte le amministrazioni locali della Sardegna, attraverso i singoli comuni, ma anche attraverso le associazioni di comuni come l’Anci e Corona de Logu , le unioni dei comuni e le città metropolitane”, hanno annunciato i referenti del Coordinamento. “Lo scopo è far si che più consigli comunali possibile, anche in forma congiunta, approvino un documento in linea con il manifesto. Vogliamo dar forza alle istanze e alle idee introdotte per una sanità a misura delle persone”.

“Ci siamo accorti che le denunce fatte finora stanno portando a un nulla di fatto. Alcune situazioni stanno addirittura peggiorando”, ha evidenizato Alessandro Rosas, presentando il Coordinamento, “l’emergenza va affrontata dunque a livello isolano, mantenendo comunque il livello locale”.



Il Coordinamento avrà al suo interno anche un gruppo di studio composto da ex medici e infermieri: “O comunque persone con una memoria storica della sanità che analizzeranno le situazioni”, ha precisato Rosas. “La situazione è pericolosa ed è difficile rimediare, ma vogliamo fare proposte costruttive al Consiglio regionale”.

“Far cassa è diventata la parola d’ordine nella sanità, a scapito della qualità”, è la denuncia avanzata da Giancarlo Nonis. “Non si possono chiudere servizi senza prima avere pronta l’alternativa”.

“Ci rivolgeremo alla politica regionale, ma anche agli amministratori locali. Non abbiamo mai chiesto miracoli, ma di intervenire come è giusto che facciano”, ha concluso Nonis, ricordando: “Per il mater Olbia ci sono 167 milioni messi a bilancio cui attingono anche 7 milioni delle strutture pubbliche che non hanno fatto in tempo a spenderli”.

Il Coordinamento è aperto alle adesioni di chiunque intenda prestare la propria azione per la sanità pubblica: “Il coordinamento”, ha precisato Barca, “è contrario al concetto di aziendalizzazione, tipico del privato”.

I comitati, le associazioni, i rappresentanti sindacali e gruppi che fanno parte del coordinamento sono: Cittadini Liberi, Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, Comitato per la Difesa della Sanità del Marghine, SOS Sanità Barbagia Mandrolisai, Comitato della Baronia, Comitato infermieri Sud-Sardegna, Comitato Sa Luxi – Registro tumori, Comitato SOS Vogliamo i medici a Oliena, Comitato spontaneo cittadini della Gallura Tempio, Ass.ne “SVS Viaggi per la Salute, ADI Quartu-Panteolla, La Voce dei Nuoresi, Progetto per Nuoro e USB Cagliari più Federazione del Sociale.

