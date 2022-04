Fra i provvedimenti straordinari da chiedere con urgenza al Governo Centrale e Regionale, il Coordinamento indica l’attivazione di misure di riequilibrio fra territori svantaggiati e vantaggiati dell’Isola, anche con il trasferimento temporaneo del personale utile ad assicurare adeguati livori di assistenza ospedaliera di base e specialistica; il superamento dell’attuale numero chiuso per l’accesso alle facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione; nuovi concorsi e stabilizzazione del personale ora precario, incentivandone la presenza nel servizio pubblico, e riequilibrando le risorse destinate agli ospedali di primo livello e di zone disagiate ; rafforzamento della sanità territoriale con particolare attenzione alla prevenzione e alla educazione sanitaria; la verifica costante e puntuale dei livelli essenziali di assistenza, ora in gran parte disattesi, con l’attribuzione di un nuovo ruolo ai portatori di interesse.

Con l‘incontro, fissato per le 10, nei locali dell’Auditorio Comunale in Via Antonio Maria Carta, i dirigenti del comitati civici e delle associazioni che aderiscono al Coordinamento intendono promuovere un stringente confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, ai quali sarà chiesto di assumere precisi impegni in relazione alla grave situazione in cui versano i servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, del centro Sardegna .

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail