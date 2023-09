Emergenza sanità: guardia medica chiusa a Oristano. I dottori contro l’Asl, esposto ai carabinieri

Oristano

Gravi difficoltà dopo la vertenza partita per il servizio di sanità penitenziaria

La porta è chiusa e al telefono nessuno risponde. Il servizio di guardia medica di Oristano sguarnito dalle 10 di stamattina (il turno finisce alle 8 di domani) e i medici che hanno inviato un esposto al Comando dei carabinieri e al Prefetto di Oristano, dopo quello già presentato da un collega, da due settimane sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Oristano.

Precipita la vertenza che dalla vigilia di ferragosto vede contrapposti, da una parte i medici impegnati nel servizio di guardia medica negli ambiti di Oristano e Cabras, rappresentati dal sindacato provinciale Fimmg, e dall’altra la dirigenza della Asl di Oristano, accusata di avere imposto ai professionisti – con una procedura giudicata illegittima- di rispondere alle chiamate provenienti dal carcere di Massama, dove, vista la grave carenza dei medici impegnati nella struttura, per alcuni turni alla settimana non è assicurata l’assistenza ai detenuti. Una disposizione emanata appunto il 14 agosto scorso e subito contestata dai medici e dal loro sindacato ma mai revocata dalla Asl. Da qui le dimissioni di due degli otto medici in servizio nel punto di guardia medica di Oristano con contratto a termine e il rifiuto degli altri sei di firmare il rinnovo del loro contratto, scaduto due giorni fa, il 31 agosto scorso.

Decisioni che hanno creato una grave difficoltà nel servizio, ora affidato solo a tre medici rimasti, tutt’e tre con contratto a tempo indeterminato. Troppo pochi per poter assicurare la copertura dei turni notturni e quelli del fine settimana. Da qui un nuovo ordine di servizio, emanato “su disposizione della Direzione della Asl di Oristano” e notificato da una dirigente del Distretto di Oristano nella tarda mattinata di ieri ai tre professionisti rimasti in servizio, a cui è stato imposto di assicurare fin dalla scorsa notte, la copertura di tutti i turni, attraverso l’avvicendamento di un solo medico per turno.

Una nuova disposizione contestata dal sindacato Fimmg e dai medici interessati. Questi ultimi, presa carta e penna, hanno inviato già ieri un esposto al Comando dei carabinieri di Oristano, trasmessa anche alla Prefettura e alla dirigenza della Asl. Il nuovo documento segue quello inoltrato alla Procura della Repubblica di Oristano da uno dei tre medici il 14 agosto scorso.

A sottoscrivere il nuovo esposto i dottori Gianfranco Mura, Gualtiero Falorni e Maria Paola Piccaluga. Segnalano “l’impossibilità di recarsi nel punto di guardia per svolgere i turni di sabato 2 settembre e domenica 3 settembre per precedenti impegni professionali e il poco preavviso della mail”, ricevuta dalla dirigente del distretto di Oristano solo alle 12,36 di venerdì scorso.

Nell’esposto si sottolinea, inoltre, come alcuni dei tre medici abbiano già concluso nella giornata di venerdi l’impegno settimanale di 24 ore previsto dal contratto e dall’accordo nazionale e che la disposizione di prevedere l’impegno di un solo medico per turno è “impercorribile” considerata “l’ingente quantità di popolazione presente nell’ambito territoriale afferente al Punto di Guardia di Oristano, aggravata dalla carenza dei medici di medicina generale”.

I tre medici comunque confermano la loro disponibilità di assicurare il loro lavoro “in numero di tre per turno, come previsto dalla norma vigente che definisce il rapporto di un medico ogni 5000/6500 abitanti residenti” e nei giorni del mese di settembre già comunicati nei tempi dovuti alla direzione del distretto della Asl.

Da qui il grave problema registrato stamane: la chiusura del servizio del punto di guardia medica di via Carducci e la decisone, obbligata, di quanti ne hanno bisogno di rivolgersi ad altri presidi, tra i quali il Pronto soccorso del vicino ospedale San Martino.

Sindacati contestano. Prosegue così il duro scontro tra medici di guardia medica, il loro sindacato e direzione della Asl, a cui la Fimmg di Oristano contesta di non avere revocato l’ordine di servizio emesso alla vigila di Ferragosto e di avere disatteso gli impegni assunti nel successivo incontro. “I dirigenti della Asl in quella sede si sono impegnati a risolvere il problema della carenza dei medici nel carcere di Massama con l’impegno di alcuni medici di famiglia attualmente in pensione – afferma Peppino Canu, segretario della Fimmg provinciale – ma al momento credo che nessuno di loro sia stato neanche contattato”.

Il rischio concreto ora è che anche anche i tre medici con contratto a tempo determinato rimasti in servizio rassegnino le dimissioni dal servizio di guardia medica.

-segue-

