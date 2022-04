Ghilarza

Gli esiti dell’incontro promosso dai comitati civici con i rappresentanti istituzionali

A distanza di soli sette giorni dall’incontro a Nuoro col sottosegretario alla salute Andrea Costa una nutrita rappresentanza dei Comitati e Associazioni facenti parte del Coordinamento Sardegna Centrale per la difesa della sanità pubblica si è riunita ieri a Ghilarza per discutere, attraverso un confronto e dibattito, sui problemi ancora insoluti della sanità pubblica. Ha introdotto i lavori Raffaele Manca del Comitato Cittadini Ospedale Delogu, che ha sottolineato l’importanza dell’ unione e della condivisione d’intenti nella lotta per una sanità equa e fruibile per tutti.

Tra i partecipanti anche rappresentanti delle istituzioni locali.

Secondo il sindaco di Busachi Gianni Orrù nei cittadini è tangibile la sfiducia nella politica. I sindaci, rappresentanti del territorio e dei bisogni della comunità, non vengono coinvolti nei provvedimenti decisionali. Da qui la necessità di una rivisitazione dei Distretti perché allo stato attuale manca il diritto alla salute.

Critico anche il sindaco di Silanus Gian Pietro Arca: “Niente è stato fatto di quanto detto nelle varie riunioni in consiglio regionale. Il problema dovrebbe esser risolto anche a livello nazionale ma, soprattutto, è necessario attribuire gli incarichi dirigenziali delle Asl per competenze e non per appartenenze politiche”.

Secondo il sindaco di Santu Lussurgiu e consigliere regionale Diego Loi è improcrastinabile “un disegno compiuto per il destino dei territori”.

Il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri ha riconosciuto che Comitati e Associazioni stanno svolgendo un gran lavoro di sensibilizzazione, concetto ribadito da Francesco Nieddu del Comitato per la sanità nel Marghine: ”Si sta iniziando un nuovo percorso di unità e collaborazione tra Comitati e Associazioni, ma i rappresentanti istituzionali hanno consapevolezza della situazione?”, ha chiesto Nieddu. “Loro devono essere latori degli interessi delle comunità, se mancano i servizi i paesi si spopolano. È necessario un dialogo col governo, con le istituzioni locali, attraverso un coinvolgimento dal basso per vedere le emergenze e le proiezioni future. Senza questo qualsiasi riforma è destinata a fallire”.

Per Luciano Cadeddu, deputato del Movimento 5 Stelle, “dalla Regione Sardegna non è mai giunto alcun tipo di progetto sul PNRR al governo”. Cadeddu ha ribadito la completa disponibilità alla collaborazione con le istituzioni locali.

“Se non si riesce a governare si chiede il commissariamento”, ha affermato con determinazione il sindaco di Terralba Sandro Pili, che ha denunciato la mancanza di medici di base nel Distretto di appartenenza. Un tema ripreso anche da Peppino Canu, medico di Sedilo: “Manca un piano sanitario, non è stata presa in considerazione l’organizzazione funzionale del territorio, manca il rispetto della professionalità del medico e di tutto il personale. Tutti i rappresentanti istituzionali devono dialogare e attivarsi perché la sanità è un diritto”.

Il sindaco di Paulilatino e consigliere regionale Domenico Gallus, ha sottolineato l’azione da lui svolta per l’attivazione del punto di primo intervento nell’ospedale di Ghilarza, grazie all’appalto esterno.

I rappresentanti dei Comitati e Associazioni “Progetto per Nuoro” e “Comitato per la sanità della Baronia”, invece, hanno lamentato “la mancanza di un’assistenza sanitaria pubblica di qualità; di un piano organico di interventi in grado di superare disfunzioni e criticità, di riorganizzare e potenziare la sanità a tutti i livelli, territoriale e ospedaliera con particolare attenzione ai servizi di prevenzione”.

“Manca un atteggiamento responsabile e la divulgazione del piano sanitario”.

La portavoce dell’associazione Manuela Saba le Belle donne ha evidenziato le difficoltà dei malati oncologici nel percorso dell’ assistenza.

“E’ necessaria una politica che si basi sui diritti e sui doveri non sulle amicizie e conoscenze”, ha ribadito Maria Carmela Marras, del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano.

“È evidente la mancanza di sensibilità nei confronti delle comunità, la mancanza del coinvolgimento dei portatori di interesse. Nessuno sta rappresentando gli interessi territoriali, la situazione si sta capovolgendo ora sono i Comitati a coinvolgere i politici. È indispensabile eliminare i privilegi e pretendere i diritti, è altrettanto evidente il favorire i privati a discapito della Sanità Pubblica”, ha affermato Danilo Lampis del gruppo Giovani per la Sanità Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu.

Gianfranca Salvai del Comitato SOS Barbagia e Mandrolisai ha ribadito come debbano essere trovate soluzioni adeguate ai problemi aperti.