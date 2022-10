Oristano

Coda con qualche polemica dopo le manifestazioni di sabato

“Oristano c’è e c’è sempre stata nel difendere e richiedere la giusta Assistenza Sanitaria”. Così il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano sulla manifestazione per la salute promossa sabato scorso a Cagliari da Cgil, Cisl e Uil.

“Oristano è una città multiforme in cui la sensibilità al problema sanitario aveva già espresso la formazione di varie Associazioni e, da due anni, ha preso corpo la costituzione di un Comitato per il Diritto alla Salute, formato da semplici cittadini, pazienti e determinati nella difesa di un diritto Costituzionale”, continuano dal Comitato. “Ma soprattutto Oristano c’è nella comune presa di posizione e sensibilizzazione collettiva, convinti che quando si parla di Sanità si parla di un problema che abbraccia tutti i cittadini della Sardegna, convinti che la forza stia nell’unione d’intenti fra Comitati di vari territori e Associazioni, convinti che la collaborazione e l’univoca, comune rivendicazione sia importante e necessaria”.

“Certo anche nel territorio si partecipa a conferenze, incontri, sit-in, ma perché non rispondere a un evento così importante come quello organizzato dai Sindacati il 22 Ottobre?” si chiedono dal Comitato con un chiaro riferimento alla manifestazione promossa in concomitanza a Ghilarza dal Comitato in difesa del Delogu. “Era presente tutta la Sardegna, era presente Oristano con il presidente del Consiglio comunale, era presente il Coordinamento dei Comitati della Sardegna centrale, di cui il Comitato di Oristano fa parte, perché è importante mettere da parte i particolarismi e lavorare congiuntamente per il fine comune: un Servizio Sanitario Regionale per tutti”.

“Mille voci”, concludono dal Comitato oristanese, “un’unica voce”.

Lunedì, 24 ottobre 2022