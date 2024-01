Terralba

Cittadini a confronto sui numerosi problemi

Saranno i problemi della sanità pubblica del Terralbese il tema principale dell’assemblea pubblica di oggi a Terralba: i cittadini potranno confrontarsi e fare il punto sulla situazione. L’appuntamento è per le 16 presso il salone parrocchiale. Organizza il Gruppo di lavoro Terralbese del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, con il Coordinamento dei Comitati sardi per la sanità pubblica.

Oltre ai cittadini, l’invito è esteso anche a tutte le associazioni del territorio. “In questi ultimi mesi nel Terralbese si è toccato con mano quello che in altre località della Sardegna stanno vivendo da anni molti cittadini: la mancanza del medico di medicina generale e dei pediatri per i nostri figli, la riduzione del servizio delle guardie mediche, la sofferenza degli ospedali in generale e dei pronto soccorso”, spiegano gli organizzatori.

L’incontro vuole dare una nuova spinta al dibattito sulla situazione. “Non serve elencare ora le cose che non vanno bene, le conosciamo tutti, ma in una situazione di insicurezza e impotenza come quella che stiamo vivendo noi oggi per il tracollo di questo indispensabile servizio pubblico”, aggiungono dal Comitato. “È indispensabile vederci come cittadini, di persona, al di fuori dei social, per fare il punto della situazione e spiegare in che modo molti comitati e associazioni isolane stanno cercando di sensibilizzare tutta la politica, e non solo, a impegnarsi per salvare quello che rimane di questo importante diritto”.

Visto il particolare periodo pre-elettorale, l’assemblea si propone come apartitica. “Per non cadere in qualsivoglia strumentalizzazione politico-elettorale, sono invitati a partecipare tutti i cittadini, ma potranno prendere la parola solo coloro che non sono candidati alle regionali. Potranno invece intervenire gli amministratori locali non candidati: sindaci e consiglieri comunali”, precisano gli organizzatori. “Questa scelta è obbligatoria, non è volta ad escludere i candidati, ma nasce dall’esigenza di dare voce ai cittadini”.

“I candidati possono partecipare, ascoltare e raccogliere suggerimenti e proposte, ma soprattutto il grido d’aiuto di noi cittadini. Spetta poi a loro prendere il ‘testimone’ dell’importante battaglia in difesa di questo diritto: difenderlo e farsi valere, nei luoghi istituzionali opportuni. Ci saranno sicuramente altri momenti pubblici dove i candidati territoriali potranno intervenire e presentare il loro programma ai cittadini”.