Emergenza sangue: Avis Sassari, sconti in hotel per chi dona - Sardegna

Hotel da sogno, rilassanti massaggi olistici, soggiorni alle terme, lavaggio dell'auto, ma anche analisi in laboratorio. Sono solo alcune delle attività in cui i donatori di sangue dell'Avis provinciale di Sassari avranno degli sconti per ricambiare alla loro generosità verso il prossimo.

I soci donatori possono usufruire di questa significativa iniziativa, voluta e promossa dall'associazione con l'obiettivo di sensibilizzare le persone alla raccolta sangue, in particolare tenuto conto della necessità di rinnovare l'appello alla donazione in estate, ancora di più quest'anno in cui l'effetto Covid continua a lasciare i suoi strascichi.

Il sistema sanitario è in carenza di sangue e l'Avis sassarese, con le sue 34 sezioni comunali, attraverso le giornate dedicate alla raccolta, allo sport, alle passeggiate e alle feste a tema, garantisce il suo impegno quotidiano, grazie alla generosità e al sacrificio dei volontari, con l'obiettivo di assicurare scorte di sangue e plasma.

«Secondo il motto "un dono a chi dona" - afferma il presidente dell'Avis provinciale di Sassari, Antonio Dettori - un importante gesto di generosità come la donazione del sangue è giusto che venga premiato con tanti privilegi che, in un periodo di aumenti come quello attuale, non vengono mai disdegnati».

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna