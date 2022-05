Oristano

Il Comitato per i diritti dei bambini denuncia l’ennesimo disservizio

Non si è fatta attendere a Oristano la reazione del Comitato per i diritti dei bambini, dopo la notizia delle due pediatre di base che stanno per lasciare i propri incarichi, una nel capoluogo e l’altra a Terralba.

Giulia Cossu, portavoce del Comitato, a nome delle mamme dei numerosi piccoli pazienti che rischiano di rimanere senza assistenza, in una nota esprime “allarme e preoccupazione” per una situazione definita da “Medio Evo”. Preoccupazione perché “la Direzione al momento dell’uscita della notizia non era nemmeno a conoscenza del fatto, segno di costante mancanza di comunicazione tra organi di competenza. Da un lato ci dicono di stare tranquilli, dall’altro che se non ci sono pediatri non si può fare nulla”.

“La direzione della Asl ci assicura che non si andrà in sofferenza”, racconta Cossu, “ma la situazione è davvero già allarmante. Già dal mese di marzo una delle quattro pediatre di Oristano è assente per motivi di salute e da allora i genitori dei suoi assistiti sono costretti a rivolgersi privatamente ad altri pediatri, per l’impossibilità di ricevere assistenza medica da quelli di libera scelta” .

Giulia Cossu lamenta ancora: “I genitori non riescono neanche a rivolgersi ai medici degli altri centri, tutti al limite del massimale, e così non possono far altro che recarsi al Pronto soccorso pediatrico. Oppure a pediatri a pagamento, con spese non certo sostenibili per tutte le famiglie. Preoccupa infine il fatto che, una volta trovato per queste zone il pediatra titolare, le famiglie dovranno fare lunghe code agli uffici Asl per la scelta del nuovo medico, e non più on line come in tempi Covid”.

“Non è possibile continuare a vivere in uno stato di emergenza, che coinvolge poi sempre i più deboli”, è lo sfogo di Giulia Cossu. “Durante la manifestazione di marzo chiedevamo un servizio di assistenza dignitosa per tutti i bambini. Sono state forse parole al vento?”.

