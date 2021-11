Emergenza in serata a Pirri in piazza dei Carrubi. È esploso un tubo e l’acqua ha inondato le cantine delle palazzine popolari, raggiungendo anche i contatori elettrici. Sono gli stessi residenti a lanciare l’sos a Casteddu Online. Tonio Campagnola, 41 anni, è uno degli abitanti: “Le cantine si stanno allagando, il tubo è scoppiato in via del Lentisco e l’acqua è arrivata sin nei nostri scantinati”, racconta l’uomo. “Abbiamo provato a chiamare i Vigili del fuoco, la polizia Municipale a anche Abbanoa: quest’ultima ci ha risposto che non può fare nulla perché si tratta di tubazioni del Comune”. E la paura è tanta, visto che il livello dell’acqua sale, secondo dopo secondo, “e sta sommergendo la zona dove si trovano i contatori della luce. Si tratta di un tubo che porta acqua bianca”, prosegue il residente. E undici famigli si trovano sotto scacco: “Qui vivono anche anziani e disabili, c’è anche una ragazza incinta. Chi può ci aiuti”.

