Oristano

Vigili del fuoco mobilitati

Allagamenti e allarme a Cabras e Solanas questa sera. Il maltempo sta investendo l’Oristanese.

A Torre Grande è caduto un lampione, fortunatamente senza causare feriti.

A Cabras, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Piazza Stagno, in Corso Italia, in via Lombardia e in via Galilei dove ci sono stati gravi problemi in una scuola da ballo.

-segue-

Lunedì, 21 novembre 2022